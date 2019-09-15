حارس المريخ سعيد بالظهور الأول مع صقور الجديان

عبر علي عبداللة أبوعشرين حارس مرمى المريخ عن سعادته بظهوره الأول مع المنتخب الوطني

بعد أن تم اختياره في قائمة المنتخب لمباراتي تشاد ونجاحه مع زملانه في قيادة صقور الجديان لتخطي الدور التمهيدي والتاهل لمرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم

وقال أبوعشرين انه كان سعيدا للغاية عندما تم اختياره لقائمة صقور الجديان للمرة الأولى لافتا الي أن ارتداء شعار المنتخب كان دافعا كبيرا له لمضاعفة الجهد وحتى يقتحم القائمة الأساسية لصقور الجديان،

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وأبدى أبوعشرين سعادته بالاسهام وبحسب صحيفة كورة سودابية مع زملانه في قيادة المنتخب للتاهل للمرحلة المقبلة من التصفيات مبينا أن المنتخب وصل الي مرحلة المجموعات التي تعتبر مرحلة أقوى حيث نوعية النتخبات القوبة التي سيواجهها المنتخب وقال،سنعد أنفسنا جيدا لهذه المواجهات حتى نحقق المطلوب منا،عازمون على المضي قدما حتى الظهور في البطولات العالمية،

وأنا واثق تماما أنه لا مستحيل تحت الشمس ونملك الأمل في الذهاب الي مرحل بعيدة في تصفيات كأس العالم الحالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)