التاريخ: 15-سبتمبر-2019
4 مشاهدة
ﺃﻋﻠﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻣﺎﻧﺼﺒﻬﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻋﻘﺐ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﻻﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻁﺮﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺭﻫﻦ ﻋﻮﺩﺗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺑﺈﻁﻤﺌﻨﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﺟــﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻔﻆ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻛـﺑﺰﻧﺲ ، ﻷﻧﻨﺎ ﺟﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺣﺮﻭﺏ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮﻻ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﺣﺪﻯ ﺟﺪﺍﺗﻲ ﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﺟﺌﺖ ﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﻤﺴﻨﺠﻲ.
ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ: 190 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﺠﻴﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 90 ﻋﺮﺑﺔ.
ﻭﻗﻠﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﻓﻲ ﻧـﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻭﺻﺤﻔﻴﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺃﻣﺲ ﺑﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ أمس ، ﻣﻦ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ، ﻭﺭﺍﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺍﻫﻢ ﻣﻦ ﻅﻦ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑـﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﻮﺑﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻧﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺃﻛﺪ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺸﺎﻛﻞ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ، ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﻭﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻗﻨﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺭﻳﺎﻙ ﻣﺸﺎﺭ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺳﻠﻔﺎﻛﻴﺮ ﻣﻴﺎﺭﺩﻳﺖ ﻭﺍﺗﻬﻢ ﺟﻬﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻡ ﻻﻳﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ﻋﻀﻮ بالمجلس ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ يكشف ﻋﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ وﻳﻌﻠﻦ اﺳﺘﻌﺪاده للتنازل عن ﻣﻨﺼﺒﻪ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.