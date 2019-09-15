جمال سالم يحمي عرين الهلال أمام انيمبا النيجيري

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : رياضة 1 مشاهدة استقرالجهاز الفني لفريق الهلال، وبحسب صحيفة كورة سودابية بقيادة المدرب الوطني صلاح احمد ادم،علي الحارس اليوغندي جمال سالم لحماية عرين الهلال بمباراة اليوم . Advertisements والتي سيحل فيها بطل السودان ضيفا ثقيلا على انيمبا النيجيري بذهاب الدور الأول لمسابقة دوري ابطال افريقيا، وبحسب صحيفة كورة سودابية ظهر اليوغندي بمستوي مميز خلال الفترة السابقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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