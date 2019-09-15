شاهد بالفيديو.. بسبب خطفهم لأموال “النقطة”.. مطربة سودانية توقف الغناء وتصرخ في وجه المعازيم (لموا شفعكم ديل ياخ)

تسبب أطفال خلال حفل زفاف بالخرطوم في إخراج المطربة التي أحيت الحفل عن طورها وذلك بسبب رقصاتهم وخطفهم لأموال “النقطة” التي دفعت لها بالمسرح.

ولم تتمالك المطربة التي لم يتم الكشف عن اسمها أعصابها حيث قامت بإيقاف وصلتها الغنائية وخاطبت المعازيم عبر (المايك) بلهجة غاضبة (معقولة لكن يا ناس.. لموا شفعكم ديل ياخ) وتحركت بعدها من مكانها الذي احتكره الأطفال.

وبحسب متابعات موقع النيلين لبعض مواقع التواصل الناشرة للمقطع فقد عرضت المطربة نفسها لحرب من الانتقادات, حيث هاجمها الكثير من الرواد بسبب اسلوبها, وكتب أحد المتابعين (انتي مزعلك ازعاجهم ولا خطفهم للقروش..لكن عفيت منهم).

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وكتب آخر (يا فنانة يا محترمة ديل لو عملوا ما عملوا في النهاية أطفال وعيب تجرحي الناس بأسلوبك دا.. ولو ما عاجبك جيبي ليك بودي قارد يحرسك زي ما بعملوا الفنانات الكبار زي ناس ندى القلعة).

بينما كتب أحد المتابعين مدافعاً عن الفنانة (بصراحة يا أخوانا وليس دفاعاً عن الفنانة لكن حكاية الأطفال يطلعوا المسرح ويرقصوا ويضايقوا الفنان أصبحت كثيرة جداً وبالنسبة لأموال النقطة فأعتبر دي حاجة حقتها…ولذلك ننصح الأسر بتوعية الأطفال حتى نستمتع بحفل زفاف منظم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)