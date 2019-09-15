التاريخ: 15-سبتمبر-2019
43 مشاهدة
طالب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار بمواصلة الثورة بهدف توحيد الودان السوداني, لافتاً الى ان وضع اي عراقيل امام تنفيذ ما تم التوصل اليه في اعلان جوبا للسلام سيعيد البلاد الى مربع الحرب والفساد.
وتحدث قادة الجبهة الثورية عبر الهتاف في ندوة عن السلام في السودان في قاعة الصداقة بالخرطوم امس, قال مني اركو مناوي, رئيس حركة وجيش تحرير السودان ان بناء السلام محتاج لبحث مضن لازالة اسباب النزاعات للوصول لدولة القانون, وذهب الى ان الدولة العميقة موجودة في الأحزاب التي ورثت السودان ولا تنحصر خلال الـ “30” عاماً التي حكم فيها المؤتمر الوطني, و بحسب صحيفة المجهر قال بانهم سيبحثون عن السلام حتى لو جاء من الشيطان.
من جانبه قال جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة انه كل ما تحقق اكبر قدر من الوحدة في الصفوف يسهل عملية الوصول الى تحقيق السلام.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (مالك عقار): عرقلة اتفاق جوبا ستعيد البلاد الى مربع الحرب والفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.