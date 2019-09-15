(مالك عقار): عرقلة اتفاق جوبا ستعيد البلاد الى مربع الحرب والفساد

طالب رئيس الجبهة الثورية مالك عقار بمواصلة الثورة بهدف توحيد الودان السوداني, لافتاً الى ان وضع اي عراقيل امام تنفيذ ما تم التوصل اليه في اعلان جوبا للسلام سيعيد البلاد الى مربع الحرب والفساد.

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وتحدث قادة الجبهة الثورية عبر الهتاف في ندوة عن السلام في السودان في قاعة الصداقة بالخرطوم امس, قال مني اركو مناوي, رئيس حركة وجيش تحرير السودان ان بناء السلام محتاج لبحث مضن لازالة اسباب النزاعات للوصول لدولة القانون, وذهب الى ان الدولة العميقة موجودة في الأحزاب التي ورثت السودان ولا تنحصر خلال الـ “30” عاماً التي حكم فيها المؤتمر الوطني, و بحسب صحيفة المجهر قال بانهم سيبحثون عن السلام حتى لو جاء من الشيطان.

من جانبه قال جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة انه كل ما تحقق اكبر قدر من الوحدة في الصفوف يسهل عملية الوصول الى تحقيق السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)