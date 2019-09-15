لقاءات مرتقبة لـ "حمدوك" مع ترامب وأنجيلا ميركل

يشارك عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (74)، التي ستنطلق أعمالها أواخر الشهر الجاري بنيويورك. وقال فيصل محمد صالح وزير الإعلام، في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الحكومة ستقوم بترتيبات لوضع برنامج فعال لرئيس الوزراء خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسها لقاءات لممثلين لدوائر صنع القرار بالأمم المتحدة والمنظمات المانحة، مبيناً أن مشاركة حمدوك في الاجتماع الأممي تأتي في إطار حرصه شخصياً على قي
ادة وفد السودان، وأن لقاءاته الثنائية تستعرض مصالح السودان المشتركة مع قادة دول العالم.
ومن المتوقع أن يقدم حمدوك خطاب السودان يوم 27 سبتمبر الجاري خلال أعمال الجمعية العامة. يذكر أن الدورة (74) للجمعية العامة تفتتح في السابع عشر من سبتمبر الجاري وتعقد المناقشات في الرابع والعشرين من ذات الشهر.
وفي السياق كشفت مصادر دبلوماسية عن ترتيبات تقودها جهات دولية وعربية لعقد لقاءات لحمدوك مع الرئيس الأمريكي ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
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