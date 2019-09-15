الاستخبارات العراقية تداهم مخبأين للقاذفات بالموصل

نفذت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ في الموصل في العراق.

ووفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية، أن مفارز الاستخبارات العراقية، في قيادة عمليات نينوي وبالتعاون مع 17 حشد عشائري تمكنت من ضبط مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل في مناطق البوسيف والفاروق.

وأوضحت أن تلك القوة ضبطت بداخلها ٦٠ قاذفة آر.بي.جي 7 مع ٦٠ صاروخ للقاذفات و٣٨ قنبلة هاون عيار ١٢٠ ملم، مشيرا الى التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها.

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وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم بانطلاق عملية امنية لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن عملية امنية انطلقت، اليوم، لتطهير وتفتيش قرى جنوب الموصل، مضيفًا أن انطلاق هذه العملية جاءت بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود تحركات في المناطق النائية.