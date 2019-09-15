طهران تايمز: سننتج احتياجاتنا الدوائية خلال 3 سنوات في ظل الحظر

قال وزير الصحة الإيراني سعيد نماكي إن إيران ستحقق الاكتفاء الذاتي وتنتج كل الأدوية التي تحتاجها خلال ثلاث سنوات، في ظل الحظر الامريكي على القطاعات الايرانية.

وقال نماكي إن إيران تلبي الآن 97٪ من حاجتها المحلية للأدوية، وتعتزم إنتاج كل الأدوية التي تحتاجها محليًا خلال السنوات الثلاث المقبلة بالتعاون مع حوالي 1200 شركة قائمة على المعرفة، وفق لصحيفة طهران تايمز.

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وأضاف نماكي في اجتماع مع نظيرته الإندونيسية نيلا مويلوك، "التعاون مع الدول الآسيوية، وخاصة إندونيسيا، مهم للغاية بالنسبة لإيران، ونحن على استعداد لتوسيع تعاوننا مع هذه الدولة".

وأشار وزير الصحة الإيراني: "إن إيران مستعدة للعمل مع إندونيسيا في مجال صناعة المذيبات والتطعيم والسياحة الصحية والعلاج الطبي والبحث والتعليم، مشيرًا الى أن إيران لديها 66 جامعة علوم طبية تلبي احتياجاتنا التعليمية، ونحن على استعداد لاستقبال السياح الصحيين من إندونيسيا".