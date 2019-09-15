قوات أفغانية وأمريكية تقتل قياديين ومسلحين من طالبان

قال مسؤولون، اليوم الأحد، إن قوات أفغانية تدعمها قوات أمريكية قتلت اثنين من قادة حركة طالبان وما لا يقل عن 38 من مقاتلي الحركة في ضربات جوية مشتركة بمناطق في شمال وغرب أفغانستان.
وذكر مسؤول أمني كبير في العاصمة كابول أن العملية التي نُفذت الليلة الماضية استهدفت إحباط هجمات خططت لها طالبان على القوات الأفغانية، مضيفا أن الاشتباكات تصاعدت بعد انهيار المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وطالبان.
وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن مولوي نور الدين الذي عينته طالبان حاكما لإقليم سمنكان بشمال البلاد قُتل إلى جانب أربعة مقاتلين في ضربة جوية بمنطقة دره صوف.
لكن طالبان نفت مقتل الحاكم، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة في بيان "إنه (نور الدين) على قيد الحياة".
وفي حادثة منفصلة، قُتل الملا سيد عظيم الذي عينته طالبان حاكما لمنطقة انار دره بإقليم فراه في غرب البلاد في غارة مشتركة للقوات الأفغانية والأجنبية.
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