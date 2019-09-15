غياب النني عن مشاركة بشكتاش لمباراتين

أعلنت إدارة فريق بشكتاش التركي غياب محمد النني، لاعب وسط الفريق المنضم حديثا إلى صفوفه، عن فريقه لمباراتين بسبب الطرد في مباراة غازي عنتاب سبور يوم السبت الماضي.
وتعرض نجم المنتخب المصري محمد النني للطرد المباشر في ظهوره الأول مع بشكتاش في الدوري التركي بالمباراة التي خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.
ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة.
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