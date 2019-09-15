علق المدير الفني لفريق انتر ميلانو الايطالي، أنطونيو كونتي على تصريحات مدرب فريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري الذي انتقد اللعب وقت الظهيرة، وذلك بعد سقوط السيدة العجوز بالتعادل السلبي امام فيورنتينا، فيما فاز إنتر ميلان على أودينيزي1-0 ليتصدر الكالتشيو.
وقال كونتي: "لا أريد أن أقول شيئًا، وإلا سيتعين علينا البدء في مقارنة الميزانية والموارد المالية بين الإنتر واليوفي، على ساري الشعور بالراحة والهدوء لأنه في الجانب القوي".
واضاف كونتي حول منافسة اليوفي: "من المهم في هذه اللحظة أن نكون منافسًا شرسًا ليوفنتوس، ولكن لن تصبح فائزًا من يوم لآخر عليك العمل على مدار الموسم لدينا طريق طويل وعمل كثير".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الإنتر يرد على انتقاد ساري بطريقته الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.