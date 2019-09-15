مدرب الإنتر يرد على انتقاد ساري بطريقته الخاصة

علق المدير الفني لفريق ​انتر ميلانو​ الايطالي، أنطونيو ​كونتي​ على تصريحات مدرب فريق ​يوفنتوس​، ​ماوريسيو ساري​ الذي انتقد اللعب وقت الظهيرة، وذلك بعد سقوط السيدة العجوز بالتعادل السلبي امام ​فيورنتينا​، فيما فاز إنتر ميلان على أودينيزي1-0 ليتصدر ​الكالتشيو​.

وقال كونتي: "لا أريد أن أقول شيئًا، وإلا سيتعين علينا البدء في مقارنة الميزانية والموارد المالية بين الإنتر واليوفي، على ساري الشعور بالراحة والهدوء لأنه في الجانب القوي".

واضاف كونتي حول منافسة اليوفي: "من المهم في هذه اللحظة أن نكون منافسًا شرسًا ليوفنتوس، ولكن لن تصبح فائزًا من يوم لآخر عليك العمل على مدار الموسم لدينا طريق طويل وعمل كثير".