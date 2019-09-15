بيريز: نسعى للفوز بالألقاب مجددًا وبذلنا كل جهدنا

أكّد رئيس نادي ​ريال مدريد​ الإسباني، ​فلورينتينو بيريز،​ أن فريقه يواجه تحديًا جديدًا هذا الموسم، يقوم على العودة إلى سكّة الفوز بالألقاب، بعد الموسم المخيب في العام الماضي، حيث خرج الملكي خالي الوفاض.

وقال بيريز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "علينا استعادة الرغبة والجوع من أجل تحقيق الألقاب، وهو تحدٍ بالنسبة لنا، نحن نعرف ما أنجزه هؤلاء اللاعبون وهم يستحقون احترامنا، لم يحقق أي نادٍ ثلاثة ألقاب ​دوري أبطال أوروبا​ على التوالي، لقد حققوا ذلك مع مدربنا ​زين الدين زيدان​، كما أنه لم يسبق لأي نادٍ أن حقق دوري أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات، ريال مدريد ظل بطلًا لأوروبا لأكثر من 1000 يوم، هذه حقائق لا جدال فيها".