أكّد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، أن فريقه يواجه تحديًا جديدًا هذا الموسم، يقوم على العودة إلى سكّة الفوز بالألقاب، بعد الموسم المخيب في العام الماضي، حيث خرج الملكي خالي الوفاض.
وقال بيريز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "علينا استعادة الرغبة والجوع من أجل تحقيق الألقاب، وهو تحدٍ بالنسبة لنا، نحن نعرف ما أنجزه هؤلاء اللاعبون وهم يستحقون احترامنا، لم يحقق أي نادٍ ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا على التوالي، لقد حققوا ذلك مع مدربنا زين الدين زيدان، كما أنه لم يسبق لأي نادٍ أن حقق دوري أبطال أوروبا أربع مرات في خمس سنوات، ريال مدريد ظل بطلًا لأوروبا لأكثر من 1000 يوم، هذه حقائق لا جدال فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر بيريز: نسعى للفوز بالألقاب مجددًا وبذلنا كل جهدنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.