دي يونج: أنسو فاتي موهبة كبيرة في رجل صغير

أشاد الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني باللاعب المراهق أنسو فاتي الذي يقدم مستويات مميزة للغاية مع البلاوجرانا، مؤكدًا بأنه موهبة كبيرة ستفيد البرسا.

وشارك الشاب أنسو فاتي صاحب 16 عامًا فقط في التشكيلة الأساسية لبرشلونة التي واجهت فالنسيا مساء أمس السبت، ضمن فعاليات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري الإسباني، وتألق اللاعب من جديد، وأحرز هدفًا، وصنع آخر لفرينكي دي يونج.

أنسو فاتي كان قد شارك في ثلاث مباريات مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة آخر.

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ويشاء القدر أن يظهر أنسو فاتي مع الفريق الأول لبرشلونة بعد إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليظهر اللاعب بشكل استثنائي.

وتحدث فرينكي دي يونج حسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلًا “أنسو فاتي لاعب يمتلك موهبة كبيرة بكل تأكيد”.