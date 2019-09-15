حقق ليفربول انتصارًا كبيرًا على حساب ضيفه الإنجليزي نيوكاسل بنتيجة ثلاثة مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب أنفيلد في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقاد السنغالي ساديو ماني ليفربول لتحقيق النقاط الثلاث بتسجيله هدفين من أصل ثلاثة أهداف سجلها الريدز أمس، بجانب الهدف الثالث لنجم منتخب مصر محمد صلاح.
وتحدث ساديو ماني عقب المباراة أمس عن اللقطة الشهيرة التي أظهرتها الكاميرات لحظة دخوله في حالة عصبية شديدة على دكة البدلاء بعد استبداله عقب لحظات من رفض محمد صلاح تمرير الكرة له داخل منطقة جزاء بيرنلي في المباراة التي لعبها الردز قبل التوقف الدولي، الأمر الذي أدخل السنغالي في حالة من الغضب.
وصرح ساديو ماني قائلًا:” ما حدث مع صلاح؟ هذه الأزمة انتهت وأصبحت من الأمور المنسية، هذه الأشياء دائمًا تحدث في كرة القدم”.
وتابع ماني تصريحاته قائلًا:” في بعض الأحيان من الأفضل أن تقول الأشياء وجهًا لوجه، نعم أنا في أوقات أيضًا لا أمرر الكرة، هذه الأمور تحدث”.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يؤكد انتهاء أزمته مع محمد صلاح: عدنا صديقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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