حارس مرمى ليفربول يتحدث عن إيقافه لميسي أوروبيًا ودوليًا

قال أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، إن الريمونتادا أمام برشلونة لن ينساها طوال حياته، مشيرًا في السياق نفسه، إلى أن ليونيل ميسي يُعد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.
وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال أليسون: "ريمونتادا روما أمام برشلونة، كانت لا تصدق، لا أحد كان يتوقع ما حدث، ولن أنساها مطلقًا طوال مسيرتي".
وتابع: "ريمونتادا ليفربول أيضًا هي لحظة لا تنسى، في برشلونة قدمنا أداءً مميزًا لكننا خسرنا بثلاثة أهداف نظيفة، وفي مباراة الإياب، احترمنا المنافس كثيرًا وكانت لدينا آمال في الصعود للمباراة الختامية وهو ما حدث، لتكون ليلة مذهلة".
وعن تفوقه على قائد برشلونة أوروبيًا ودوليًا، قال: "هل أنت وحش أسود لميسي؟ الحقيقة هي أن ليو لعب بشكل جيد في مباراة الذهاب بالكامب نو وسجل هدفين، لكن في المقابل تمكنت من إيقافه في بعض اللحظات المهمة".
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