جوارديولا يسخر من ليفربول بعد خسارة مان سيتي أمام نورويتش

سخر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، من تقدم ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب فريقه، مشيرًا إلى أن لاعبيه لن يتقاعسوا عن القتال إلى آخر رمق.

وقال بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “نحن في سبتمبر وسأقول لليفربول: مبروك لكم يا ليفربول فأنتم أبطال الدوري”.

وتابع: “نحن لازلنا في سبتمبر، ما الذي يجيب علينا أن نفعله؟ الاستشفاء والتوجه لأوكرانيا ونحاول أن نفوز ثم نعود أدراجنا.. في سباق الدوري أهدرنا خمس نقاط. أسفي كبير على مباراة توتنهام لأننا لعبنا بشكل جيد للغاية وفي لقاء اليوم”.

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وواصل في نفس السياق: “كان هناك وقت يجب أن تعرف تمامًا ماذا تفعل، أنها لسعادة كبيرة لي كمدرب أن أكون مع هذه المجموعة من اللاعبين”.

وأوضح: “لا أعلم ما الذي سيحدث في هذا الموسم حتى القسم الأخير لي فيه، لكنني لن أشكك ولو لثانية واحدة فيما قدمه اللاعبون سواء من أجلي أو من أجل النادي أو لأي أحد من المشجعين”.