نصائح هامة عند تجهيز حقيبة العروس

تشعر العروس بالقلق والتوتر كلما اقترب يوم زفافها، وذلك خوفًا من نسيان بعض الأشياء التي ينبغي أن تكون معها، ما قد يزيدها توترًا، ويؤثر في تذكرها كل ما تحتاجه.

ولكي يمر هذا اليوم بسلام، ولابد من تجهيز الاحتياجات التي لا بدَّ من وجودها معك مثل مزيل عرق. عطرك المفضل. فرشاة أسنانك. كريم مرطب لليدين. ملابسك الداخلية المناسبة للاستخدام تحت الفستان. فوط صحية اِحتياطية.

جوارب، وأخرى احتياطًا، الحذاء، خيط وإبرة، الإكسسوارات التي سترتدينها مع الفستان، إكسسورات الشعر، مسكن، حذاء احتياطي تشعرين بالراحة عند ارتدائه.

أما إذا كنتِ تخططين لقضاء الليلة الأولى في الفندق، فعليكِ إضافة هذه الأشياء لحقيبتك، (المكياج. مناديل قطنية مبللة. مناديل جافة. ملابس النوم. غسول للمنطقة الحساسة -ويفضل طبعًا استشارة طبيب-. معطر للفم. ملابس داخلية بعدد يكفيكِ. ملابس مناسبة للصباح التالي. فوط صحية احتياطية. مجفف شعر. شامبو مناسب لشعرك. مشط. مزيل المكياج. عطور. ملابس مناسبة للعودة للمنزل، مع حذاء يلائمها، ونقدم عدة نصائح لتكوني الزوجة المثالية.

يجب عليكِ أن تفهمي زوجك جيدًا وتحرصي كل الحرص على تلبيه احتياجاته ومتطلباته، كما يجب عليكِ أن تتحدثي مع زوجك في كل الأمور التي يفكر بها مع الحرص على وجود نقاش هاديء وفعال للوصول إلى القرارات السليمة وتجنب الخلافات والمشاكل الزوجية.

يجب عليكِ أن تعطي زوجك الحرية ليرى أصدقائه أو ليمارس هواياته عندما يريد، فالرجل لا يحب التقيد ولا تقومي بطرح الأسئلة الكثيرة عليه وإذا أردتِ معرفة شيئًا ما فسأليه بطريقة غير مباشرة، حتى لا يشعر بأن الزواج أصبح يشكل قيودًا عليه.

يجب عليكِ أن تتحدثي مع زوجك في كل الأمور التي تفكرين بها وأن تتحلي بالصراحة والوضوح تجنبي التحدث على زوجك مع أهلك أو أصدقائك فبدلًا من التحدث عن أي أمر سلبي لزوجك قومي بالتحدث معه وحاولي إصلاح الأمور.

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يجب أن تكوني واثقة في زوجك ولا تجعلي الغيرة تسيطر على قلبك وتسبب لكِ الكثير من الخلافات المشاكل الزوجية.

عندما يخطئ زوجك في أمر ما وبعدها يعترف بخطأه ويعتذر لكِ فيجب عليكِ أن تتقبلي اعتذاره وتسامحيه.

يجب عليكِ أن تهتمي بالاستماع لزوجك ولكل ما يفكر فيه فالزوج يريد أن يشعر بوجودك بجانبه تشاركيه أحلامه وطموحاته وهنا يشعر بالسعادة الزوجية وبأنكِ الزوجة المثالية.

يجب أن تحرصي على تشجيع زوجك على النجاح وعلى تحقيق أحلامه وإذا كان يرغب بإنجاز أمر ما فقومي بتشجيعه حتى يفعل ما يريد.

يجب عليكِ الاهتمام بنفسك دائمًا وتحرصي على أن يراكِ زوجك في أحسن وأجمل صورة، ولا تهتمي بإعتقاد بعض النساء بأن الرجال لا يريدون إلا الطعام بل اهتمي بنفسك وتطوير ذاتك لأن الرجل يفضل المرأة الناجحة.

