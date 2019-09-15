مشجع يفتح النار على غوارديولا ويُطالبه بالرحيل!

طالب مشجع لفريق مانشستر سيتي بضرورة إقالة المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، وذلك بعدما تعرض حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للخسارة أمام فريق نورويتش سيتي السبت.

كان نوريتش قد حقق الفوز على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إحدى أقوى المفاجآت في الدوري الإنجليزي إلى الآن في هذا الموسم، حيث تكبد السيتيزينز الخسارة الأولى في هذا الموسم والتي ربما يكون لها تأثير كبير على فرص الفريق في المنافسة على لقب البريميرليغ.

وبحسب يوروسبورت تحدث مشجع لفريق مانشستر سيتي يُدعى نايجل إلى راديو بي بي سي 5 عقب نهاية مباراة السيتي ونورويتش قائلاً: “مانشستر سيتي بدأ يتراجع، لذلك يجب على الإدارة إقالة غوارديولا قبل فوات الأوان، أنا أعتقد بأن ليفربول قد فاز بالفعل بلقب الدوري الممتاز بالنظر إلى تقدمه بفارق خمسة نقاط بعد مرور 5 جولات”.

أضاف “لقد جاء غوراديولا إلى مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومنذ أن خسرنا أمام توتنهام، بدأ الفريق يتراجع بشكل ملحوظ للغاية، نعم لقد حققنا لقب البريمرليغ في الموسم الماضي، ولكن واضح أن الفريق يُعاني من شيء ما”.

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وواصل المشجع تصريحاته النارية قائلاً: “لقد ذهب غوارديولا إلى بايرن ميونيخ من أجل التتويج بدوري الأبطال، هل فاز بذلك؟، نعم نحن نتراجع، أنا غاضب للغاية، لقد أنتهى صراع لقب البريمريغ، ليفربول فريق جيد للغاية وأصبح مُتكامل هذا الموسم بشكل كبير”.

واختتم تصريحاته موجهاً رسالته إلى غوارديولا: “يجب عليك أن تُغادر لأنه لن نتحسن، نحن بالفعل متخلفون بفارق خمسة نقاط عن ليفربول”.

ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا خارج أرضه أمام فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين يوم الأربعاء على أرضية ملعب دونباس ارينا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)