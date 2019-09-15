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استئناف الدراسة بالخرطوم وتلاميذ يمتنعون عن الحضور لمدارسهم

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التاريخ: 15-سبتمبر-2019

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استئناف الدراسة بالخرطوم وتلاميذ يمتنعون عن الحضور لمدارسهم

كشفت مصادر بمدارس الخرطوم أمس، عن ضعف الحضور في أول يوم لاستئناف الدراسة من جانب المعلمين والتلاميذ، في وقت امتنع فيه تلاميذ مدرستي الحارة التاسعة بنين وبنات بأم درمان، ومدرسة الصاحبين جنوب الخرطوم، خوفاً من خطورة الوضع بتلك المدارس خاصة مع وجود مباني آيلة للسقوط.

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وقال ولي أمر طالب بمدرسة التاسعة ويدعى سيد أحمد سعد بحسب صحيفة السوداني، إنه لن يقبل بذهاب ابنه للمدرسة في وضعها الحالي، وأضاف أن بيئة المدرسة تحتاج لمراجعة عاجلة وبعض الفصول بلا سقوفات إضافة لوجود مراحيض آيلة للسقوط، مطالباً وزارة التربية بالتدخل لحفظ أرواح التلاميذ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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