التاريخ: 15-سبتمبر-2019
63 مشاهدة
كشفت مصادر بمدارس الخرطوم أمس، عن ضعف الحضور في أول يوم لاستئناف الدراسة من جانب المعلمين والتلاميذ، في وقت امتنع فيه تلاميذ مدرستي الحارة التاسعة بنين وبنات بأم درمان، ومدرسة الصاحبين جنوب الخرطوم، خوفاً من خطورة الوضع بتلك المدارس خاصة مع وجود مباني آيلة للسقوط.
وقال ولي أمر طالب بمدرسة التاسعة ويدعى سيد أحمد سعد بحسب صحيفة السوداني، إنه لن يقبل بذهاب ابنه للمدرسة في وضعها الحالي، وأضاف أن بيئة المدرسة تحتاج لمراجعة عاجلة وبعض الفصول بلا سقوفات إضافة لوجود مراحيض آيلة للسقوط، مطالباً وزارة التربية بالتدخل لحفظ أرواح التلاميذ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدراسة بالخرطوم وتلاميذ يمتنعون عن الحضور لمدارسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.