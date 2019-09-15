السيادي: اتفقنا مع الحركات على تقديم تنازلات

كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي, عن تفاصيل جديدة حول مفاوضاتهم مع مع الحركات المسلحة بجنوب السودان, وأكد انهم اتفقوا على تقديم تنازلات كبيرة لتحقيق سلام يعالج جذور الحرب في البلاد.

Advertisements

وقال لم نتفق على اجندة او مسارات للتفاوض بل اوكلناها للجان تناقشها حتى 14 أكتوبر حيث المفاوضات” وأضاف بحسب صحيفة آخر لحظة التعايشي في ندوة نظمتها اعلاميي وصحافيي دارفور بعنوان السلام بقاعة الصداقة امس, انجزنا ملف فتح مسارات الاعانات الانسانية في جلسة واحدة. في وقت عجزت الحكومة السابقة في الاتفاق حولها في 16 جولة. مؤكداً على قناعتهم الراسخة بالوصول الىسلام دائم.

وكشف محمد عن طلب السيادي للقيادي الجنوبي رياك مشار بالذهاب معهم الى جنوب السودان بالرغم من انه قيد الاقامة الجبرية بالخرطوم من قبل الايقاد.

وقال: “قدرنا ان نحقق السلام بينه وبين سلفاكير واخبرناهم بان سلام الجنوب من سلام السودان”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365”