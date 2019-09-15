المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.41% في منتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد 15-9-2019 ، بداية جلسات الأسبوع، متأثرة بجني الأرباح علي معظم الأسهم القيداية من قبل المصريين والعرب ، ليقلص المؤشر الرئيسي من مكاسبه الصباحية وينتقل الي المنطقة الحمراء .
هوي مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 15,047.89 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 556.18 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1,479.12 نقطة
وتراجع مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2,190.2 نقطة، ونزل مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 18,271.37 نقطة.
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