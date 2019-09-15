البحرية الروسية تتعقب سفينة أمريكية في البحر الأسود

في وقت سابق، ذكر مضيق البوسفور، الذي يتتبع السفن التي تمر عبر المضيق بين أوروبا وآسيا، أن سفينة البحرية الأمريكية "USNS يوما" قد دخلت البحر الأسود.

أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، أن أسطول البحر الأسود الروسي تعقب تحركات السفينة "يو إس إس يوما" التي دخلت البحر الأسود في 14 سبتمبر، وقال، إن الأسطول يراقب السفينة الأمريكية باستمرار.

وأبحرت السفينة إلى البحر الأسود صباح اليوم الأحد، في ثالث تحرك من نوعه في عام 2019.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن قوات أسطول البحر الأسود تراقب تحركات سفن الناتو التي دخلت مياه البحر الأسود للمشاركة في تدريبات بحرية هناك.

تنتمي سفينة "USNS يوما" إلى فئة "رأس الحربة" لسفن النقل عالية السرعة. والسفن من هذا النوع هي سفن متعددة الأغراض غير قتالية مصممة للنقل السريع للقوات والبضائع والمعدات العسكرية وكذلك لعمليات الإغاثة الإنسانية. سطح السفينة يسمح بتشغيل المروحية CH-53E سوبر ستاليون. السفينة مسلحة بأربعة رشاشات ثقيلة من طراز M2.

هذه السفن هي سفن مساعدة مملوكة للبحرية الأمريكية وتديرها قيادة الشحن، المسؤولة عن تنظيم عمليات الشحن لجميع أنواع القوات الأمريكية. يتكون طاقم هذه السفن عادة من موظفي الخدمة المدنية للبحرية الأمريكية.

وزادت الولايات المتحدة وحلف الناتو مؤخرًا من وجودهما العسكري وتعزيز نشاطهما في البحر الأسود. وأجرى الناتو تدريبات على إطلاق Sea Shield 2019 في البحر الأسود في أبريل.

واتهمت روسيا مرارًا الكتلة التي تقودها الولايات المتحدة بالتوسع شرقًا بشكل غير قانوني في أوروبا في انتهاك لوعودها. ويقوم الناتو ببناء جيشه على الجهة الشرقية لروسيا، حيث يتمركز الجنود في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وبولندا في العام 2017، في حين كانت السفن الحربية الأمريكية تتصل بشكل روتيني في موانئ البحر الأسود.

وكان قد قال رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غانتشاروك، يوم أمس السبت، إن كييف تخطط لربط بحر البلطيق بالأسود عبر قناة مائية، مشيرًا إلى أن لدى حكومته عددًا من المشاريع الطموحة.

وجاء ذلك في منتدى "يالطا للاستراتيجية الأوروبية" (YES) في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث قال: "نحن بحاجة إلى محاولة شق ممر مائي، على سبيل المثال، بين بحر البلطيق والبحر الأسود.. هذا واقعي تماما".

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ووفقا له، لتفعيل هذ ا المشروع، هناك "حوالي أربعين قناة مائية ينتظر التفاوض عليها مع بولندا وبيلاروس".

وأكد غانتتشاروك أن "كييف تحتاج إلى علاقات بناءة مع وارسو ومينسك لتحقيق تقدم في هذه القضية"، مضيفا: "لقد بدأنا بالفعل القيام بذلك".

جدير بالذكر، أن سفينة الاستطلاع الصغيرة بيرياسلاف التابعة للبحرية الأوكرانية دخلت منطقة التدريب لأسطول البحر الأسود الروسي، يوم 27 أغسطس، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقال نائب رئيس أركان قيادة البحرية الأوكرانية في مجال التكامل الأوروبي الأطلسي، العقيد أندري ريجكوف على قناة " UA.TV"، إنني أستطيع القول إننا كنا نسير في الطرق التي نصحنا بها، ولكن كان يوجد احتمالات مختلفة".

وأشار ريجكوف إلى أن السفينة كانت عائدة من تدريبات الناتو Agile Spirit – 2019 في جورجيا ودخلت في منطقة المناورات الروسية، بسبب عدم وجود أي نشاط هناك".

ووفقا له، بيرياسلاف ليست السفينة الوحيدة التي دخلت هذه المنطقة، كان هناك "سفن كثيرة".

بالإضافة إلى ذلك، قال العقيد الأوكراني إن السفن الروسية رافقت بيرياسلاف. وذكر ريجكوف أن السفينة يمكن أن تدخل منطقة التدريب وفقا للقانون الدولي.

ولم يحدد العقيد متى بالضبط دخلت السفينة المنطقة.