أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأحد، عن اكتمال تسليم الدفعة الثانية من صواريخ S -400، على أن تدخل الخدمة في أبريل 2020، في صفقة أثارت غضب الإدارة الأمريكية من الحكومة التركية، والتي ألقت بظلالها على إمكانية فرض المزيد من العقوبات على تركيا.
يأتي هذا عقب أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ناقش مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معربًا عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن العلاقة مع ترامب يمكن أن تساعد في تجاوز أزمة شراء منظومة الدفاع الروسية S -400.
وحسب تقرير لمنصة "مداد نيوز"، ففي حديث صحفي لوكالة "رويترز"، كشف الرئيس التركي عن أنه ناقش مع نظيره الأميركي هاتفيًا موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معربًا عن تفاؤله بنتائج لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تتسلم الدفعة الثانية من S -400 وتشغيلها في أبريل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.