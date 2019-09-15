تركيا تتسلم الدفعة الثانية من S -400 وتشغيلها في أبريل 2020

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الأحد، عن اكتمال تسليم الدفعة الثانية من صواريخ S -400، على أن تدخل الخدمة في أبريل 2020، في صفقة أثارت غضب الإدارة الأمريكية من الحكومة التركية، والتي ألقت بظلالها على إمكانية فرض المزيد من العقوبات على تركيا.

يأتي هذا عقب أيام من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه ناقش مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معربًا عن تفاؤله بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن العلاقة مع ترامب يمكن أن تساعد في تجاوز أزمة شراء منظومة الدفاع الروسية S -400.

وحسب تقرير لمنصة "مداد نيوز"، ففي حديث صحفي لوكالة "رويترز"، كشف الرئيس التركي عن أنه ناقش مع نظيره الأميركي هاتفيًا موضوع شراء منظومة صواريخ "باتريوت"، معربًا عن تفاؤله بنتائج لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.