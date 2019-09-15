استمرار انقطاع الكهرباء بسبب إعصار "تشيبا" في اليابان

ما زالت الكهرباء منقطعة عن أكثر من 130 ألف أسرة في مقاطعة "تشيبا" اليابانية، حتى ظهر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، بعد حوالي أسبوع من إعصار قوي ضرب المقاطعة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، اليوم.

لكن ذكرت شركة "طوكيو إلكتريك باور" (تيبكو) اليابانية أن العمل لاستعادة الكهرباء ربما يتأجل، اعتمادا على ظروف الطقس.

وعللت الشركة ذلك بالحاجة لضمان السلامة، حيث من المتوقع هبوب عواصف رعدية، اعتبارا من ليلة الأحد حتى غد الاثنين.

Advertisements

وكانت الشركة قد ذكرت، في وقت سابق، أنها ستستعيد الكهرباء في معظم الأجزاء من مدن مقاطعات تشيبا واشيهارا وكيسارازو بحلول غد الاثنين وبحلول 27 من سبتمبر في الأجزاء الجنوبية من المقاطعة، بما في ذلك مدينتا ميناميبوسو وتاتياما.

وتابعت الشركة أن استعادة الكهرباء ربما تستغرق فترة أطول في بعض المناطق، حيث يسعى العمال لإصلاح المنشآت التي لحقت بها أضرار، وتأكيد استقرار إمدادات الطاقة.