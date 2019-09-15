التعاون الإسلامي: ندين محاولة تغيير الهوية التاريخية لفلسطين

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، إن الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي يعكس محورية ومركزية القضية الفلسطينية.
وأدان "العثيمين" العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية، وما يشكله من انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين.. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس التعاون الإسلامي، في جدة، لبحث تداعيات إعلان نتنياهو ضم الأغوار وشمال البحر الميت في حالة فوزه في الانتخابات الإسرائيلية.
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