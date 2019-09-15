أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل بالموصل.
وقالت المديرية، في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج 17 حشد عشائري، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل في مناطق البوسيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل".
وأضافت أنه "ضبط بداخلهما على 60 قاذفة RBG7، مع 60 صاروخا للقاذفات، و38 قنبرة هاون عيار 120 ملم"، مبينة أن "التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل بالموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.