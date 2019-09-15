العثور على مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل بالموصل.

وقالت المديرية، في بيان، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وبالتعاون مع فوج 17 حشد عشائري، وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من مداهمة مخبأين للقاذفات والصواريخ والقنابل في مناطق البوسيف والفاروق بالجانب الأيمن من الموصل".

وأضافت أنه "ضبط بداخلهما على 60 قاذفة RBG7، مع 60 صاروخا للقاذفات، و38 قنبرة هاون عيار 120 ملم"، مبينة أن "التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".