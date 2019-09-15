وفاة سيدة تونس الأولى.. أبرز المعلومات عن أرملة "السبسي"

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الأحد، وفاة والدته، وذلك بعد مرور شهرين على وفاة الرئيس التونسي، في يوليو الماضي.

وجاء يوم وفاة زوجة الرئيس الراحل التونسي بالتزامن مع يوم الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث تشهد مراكز الاقتراع التونسية انتخابات رئاسية عاجلة إثر وفاة السبسي، والتي كانت مقررة في ديسمبر المقبل.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي قد توفي، في يوليو، عن 92 عاما، إثر تدهور صحته، في مستشفى بالعاصمة التونسية.

وتلا الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر، فيما يمثل الخطوة التالية من الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011.

ورصد "الدستور" أهم وأبرز المعلومات عن زوجة الرئيس الراحل:

- توفيت شاذلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسي، بالعاصمة التونسية، بعد تعرضها لنوبة قلبية تطلبت نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى.

- صرحت وسائل إعلام بأن شاذلية السبسي كانت متأثرة جدًا بفراق زوجها، وماتت حزنًا على الفراق.

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- ولدت شاذلية فرحات السبسي في 1 أغسطس عام 1936، وتوفيت عن عمر يناهز 83 عامًا، وتزوجت بالسبسي في عام 1958.

- درست شاذلية الحقوق، فهي محامية وسياسية، وسيدة تونس الأولى.

- تصغر السبسي بعشر سنوات، ولديها أربعة أبناء، بنتان، أمل وسلوى، وولدان محمد حافظ وخليل.

- نعت رئاسة الجمهورية التونسية وفاة "شاذلية فرحات قايد السبسي "في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

- كان السبسي يعتمد عليها في الكثير من الآراء التي تخص الدولة، ويناقشها في كل شيء ويطلب رأيها.

- توصف شاذلية بالسيدة الكتومة والأنيقة.