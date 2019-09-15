الإعلام العبري يسخر من نتنياهو بسبب "بوتين"

اعتبرت وسائل إعلام عبرية أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو إلى الجمهوريّة الروسيّة، كانت فاشلة إلى حدٍّ دفع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، وزير الأمن السابق، أفيجدور ليبرمان، لاستغلالها في معركته الانتخابيّة ضدّ رئيس الوزراء والتندّر عليه.

الروس قاموا بتنشيف دمّ نتنياهو، صرخت العناوين الرئيسيّة في الإعلام العبريّ غداة الزيارة وعودته إلى تل أبيب من موسكو، ومرد هذا العنوان المُهين جاء بعدما انتظر رئيس وزراء إسرائيل أكثر من ثلاث ساعات في غرفة الانتظار ليتمكّن من مقابلة بوتين، بحسب ما نقلته صحيفة الرأي اليوم.

ولفتت المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب، إلى أنّ الحديث يجري عن إجراءٍ نادرٍ جدًا يؤكّد ما كان قد نُشِر سابقًا عن أنّ اللقاء الثنائي بين بوتين ونتنياهو كان باردًا جدًا، وأنّ نتنياهو يحلّ هذه المرة ضيفًا ثقيلًا على بوتين، خصوصًا أنّ موسكو تعلم يقينًا أنّ هدف الزيارة هو للكسب الانتخابي حصرًا، في ظلّ حالة عدم اليقين حول نتائج الانتخابات، وبشكلٍ خاصٍّ أنّ نتنياهو أعلن أنّه يسعى للحصول على أصوات الناخبين الذين تمّ استجلابهم من الاتحاد السوفيتي سابِقًا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المُتطرِّف والعنصريّ ليبرمان، إذْ إنّ هؤلاء المُصّوتين هم القاعدة الأساسيّة للحزب الذي يقوده (يسرائيل بيتينو).