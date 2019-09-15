مسئول فلسطيني: إقامة "بؤرة استيطانية" جديدة شرق القدس

أقام مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، "بؤرة استيطانية" جديدة في بلدة "السواحرة" الشرقية، شرق مدينة القدس، حسبما أفاد مسئول فلسطيني، وقال عبدالله صيام، نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن المستوطنين قاموا بوضع بيوت متنقلة "كرفانات" ومعدات على تلة جبل المنطار شرق بلدة السواحرة، على عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين التي يحملون أوراق ثبوتية بها منذ أكثر من 100 عام.

وندد صيام بإقامة "البؤرة الاستيطانية" والاستيلاء على الأرض الفلسطينية، معتبرا أن ذلك "يقع في إطار التغول الاحتلالي في استباحة مدينة القدس بالإجراءات التي تتسع وتشتد في هذه الأيام، ضمن العملية الانتخابية والبرنامج الإسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة".

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وقال إن "إقامة المستوطنات في المنطقة الشرقية للقدس هي استيلاء على المناطق الأوسع ومكان التطور الطبيعي، وعزل المدينة المقدسة، وتقطيع أوصال الضفة الغربية ما بين شمالها وجنوب".

واعتبر صيام أن "إقامة البؤرة تعزيز لجدار فصل عنصري من المستوطنات سيكون أكثر ضررا على واقعنا وقضيتنا الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى لجم الاحتلال الإسرائيلي عن إجراءاته العنصرية والتوسعية، عبر خلق طابع جديد يؤسس لسياسة الأمر الواقع التي تبقى الاحتلال وتنهي حلم الدولة الفلسطينية".