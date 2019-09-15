اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 15 سبتمبر 2019م هذا الصباح

التيار

في الجلسة الخامسة..تطوّرات ماراثونية في محاكمة المخلوع

عبد الواحد: حكومة التكنوقراط”وهم” أزمة السودان تحتاج حلاً سياسيًا

الخطيب: الشيوعي لا يسعى لانتخابات مبكرة

القضارف: وقفة احتجاجية لقوى الحرية والتغير تطالب بإقالة الوالي

ألوان:

المحكمة تشطب تهمة التعامل يالنقد الاجنبي ضد الرئيس السابق عمر البشير

وفاة وإصابة (11) شخصا في حادث مروري بكوبري الفتيحاب

السودان يشارك فى مفاوضات سد النهضة بالقاهرة

افورقى فى الخرطوم بعد قطيعة استمرت لسنوات.

الجريدة

الشيوعي: الدعم السريع”مليشيا” ولن نضمها لـ”الجيش”

عبد الواحد يهاجم قوى الحرية وعقار يتمسّك بالحكم الذاتي للمنطقتين

إبراهيم الشيخ يكشف أسرار جديدة لـ”الجريدة” عن إطاحة ابن عوف ولقاءه برهان

مبادرى استعادة نقابة المهندسين ترفض أيلولة الاتصالات للدفاع

المحبوب عبد السلام: لابد من تمييز الدين عن الدولة

التعايشي يعلن استعداده عن التنازل من منصبه لأجل السلام

أخبار اليوم:

أفورقي يجري مباحثات مهمة بالخرطوم مع البرهان وحميدتي وحمدوك

جلسة مثيرة لمحاكمة الرئيس المعزول : المحكمة تسقط تهمتين والبشير يواجه إتهامات بالثراء الحرام

مصرع وإصابة «11» مواطنا في حادث مروري مروع بجسر الفتيحاب

بمشاركة وزير الري : مباحثات جديدة حول سد النهضة تبدأ اليوم بالقاهرة

الصيحة

انسحاب الشركات الصينية والماليزية والهندية من النفط السوداني

مدير”سودانير” يكشف لـ”الصيحة” حقائق طائرة الإيرباص بأوكرانيا

المحكمة تشطب تهمًا ضد”البشير” وترفض طلبًا للدفاع

أفورقي يبحث مع المسؤولين بالخرطوم أمن المنطقة وتعزيز العلاقات

وفاة وإصابة”11″ شخصًا في حادث بين”قلاب وهايس” بالخرطوم

انفراج نسبي بالمصارف وانحسار”الصفوف” بالصرافات الآلية

الوطن:

حذف تهم “النقد الأجنبي” والمحكمة ترفض إعادة استجواب البشير

مصرع واصابة “11” شخصاً في حادث مروري بكوبري “الفتيحاب”

تجمع المهنيين: تفكيك دولة التمكين مسألة وقت

القاهرة تستضيف مباحثات سد النهضة اليوم

القضايا المتداخلة بين الخرطوم وأسمرا تتصدر أجندة أفورقي بالخرطوم .

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السوداني

قوش يخرج عن صمته: دوري في التغيير يعرفه جنود مجهولون بلجان الأحياء

معلومات مثيرة في جلسة محاكمة البشير وحذف تهمة حيازة عملة محلية

عيساوي لـ”السوداني”: سأكون سعيدًا إذا أقالوني من التلفزيون

مصرع وإصابة”11″ شخصًا في حادث بالقرب من كوبري الفتيحاب

استئناف الدراسة بالخرطوم وتلاميذ يمتنعون عن الحضور لمدارسهم

وصول”4″ بواخر محمّلة بالقمح لميناء بورتسودان

الدقير يستنكر مواجهة المواكب السلمية بالهراوات والغاز المسيل للدموع

وزير المالية: ترتيبات لفتح حساب وديعة” دولار الكرامة”

المجهر:

“الصادق المهدي”: حلفاؤنا أصروا على المحاصصة ولم نرشح “مريم” لأي منصب

مطربة سودانية تثير الجدل بعد قبولها لدعوة غناء بإسرائيل

مباحثات بين “البرهان” و”حمدوك” و”حميدتي” مع “أفورقي” حول علاقات البلدين

مصرع وإصابة (11) في حادث مروري بجسر الفتيحاب

الانتباهة

حذف تهمة عن المعزول

لقاء بين”السيادي” و”التغيير” حول تسيير المواكب

حسم تعيين رئيس القضاء خلال أسبوع

شاهد: البشير تبرّع بـ”1.2 مليون يورو تمثّلت في معدات عسكرية لدولة مجاورة

طعن في المحكمة العليا ضد قرار التمديد للاتحادات

إبراهيم الشيخ: تكوين وفد التفاوض مع الحركات بالتراضي

اليوم التالي:

شاهد بمحكمة الرئيس المخلوع: تلقيت مليون يورو لتزويد دولة مجاورة بمعدات عسكرية

لقاءات مرتقبة لـ”حمدوك” مع ترمب وأنجيلا ميركل

وصول (4) بواخر قمح من المعونة السعودية إلى بورتسودان

مصرع وإصابة (11) شخصاً في حادث مروري قبالة جسر الإنقاذ

مدير مكاتب البشير: لم أهرب والنيابة شوهت سمعتي

آخر لحظة:

وزيرة: سنحقق الرفاهية لكل السودانيين

عبد الواحد: عقلية التغيير نفس عقلية “البشير”

مصرع (11) من أسرة واحدة بحادث بشع بالخرطوم

إبقاء تهم التعامل بالنقد الأجنبي والثراء الحرام في محاكمة البشير

الأهرام اليوم:

مدير مكتب “البشير” يكشف معلومات مثيرة عن إدعاء هروبه وأموال ولي العهد

تجمع المهنيين يعتزم مخاطبة “حمدوك” لإقالة كل قادة الخدمة المدنية

وفاة (14) شخص في حادث مروري في كبري الفتيحاب