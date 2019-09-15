إصابة شاب بفأس بسبب مواعيد الإفطار

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تعرض شاب إلى إصابة بفأس من قبل أحد العاملين معه في إحدى المزارع مما أدى إلى نقله لتلقي العلاج وحجزه بحوادث بحري.

وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى أن الشاب يعمل مع عدد من أصدقائه في مشروع زراعي وحوالي الساعة السابعة صباحاً طلب المتهم الانصراف لتجهيز وجبة الإفطار إلا أن الشاب أخطره بأن الوقت لا زال مبكراً وعليه الانتظار حتى التاسعة صباحاً، لينشب خلاف حول ذلك وقام على إثره المتهم بالاعتداء على صديقه بفأس في الرأس، سقط على إثرها المجني عليه ليتم إسعافه لتلقي العلاج كما قامت الشرطة بحسب صحيفة الدار، بإلقاء القبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (139) من القانون الجنائي وحجز المجني عليه للعلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)