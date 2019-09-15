التاريخ: 15-سبتمبر-2019
6 مشاهدة
تعكف لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير على ترشيح منسوبين لاستيعابهم بوزارة الخارجية, والتي سترفع لمجلس الوزراء توطئة لاجازتها بالتنسيق مع القيادة بالوزارة.
وقال القيادي بقوى الحرية عادل خلف ان وزارة الخارجية تحتاج في الفترة المقبلة لغربلة انفاذاً لموجهات الثورة المتمثلة في استعادة الدبلوماسية المختطفة. وعودة دور السودان في المؤسسات الاقليمية والدولية, بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب, كاشفاً عن تسيير موب الخميس المقبل عنوانه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وقال ان هنالك تضخماً كبيراً بالوزارة, واتهم ادخال الكثير من منسوبي الوزارة للعمل الدبلوماسي عبر الترضيات وصلة القرابة, مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة الى تعرض الدبلوماسية لهزات واشانة سمعة السودان على حد قوله. مستشهداً على ذلك ببيع مقار السفارات التي كان يمتلكها السودان, بجانب تـخر مرتبات العاملين بالمحطات الخارجية نتيجة السياسة العوجاء التي كانت تدار بها الوزارة على حد وصفه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الحرية والتغيير: الخارجية تحتاج الى غربلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.