الحرية والتغيير: الخارجية تحتاج الى غربلة

تعكف لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير على ترشيح منسوبين لاستيعابهم بوزارة الخارجية, والتي سترفع لمجلس الوزراء توطئة لاجازتها بالتنسيق مع القيادة بالوزارة.

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وقال القيادي بقوى الحرية عادل خلف ان وزارة الخارجية تحتاج في الفترة المقبلة لغربلة انفاذاً لموجهات الثورة المتمثلة في استعادة الدبلوماسية المختطفة. وعودة دور السودان في المؤسسات الاقليمية والدولية, بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب, كاشفاً عن تسيير موب الخميس المقبل عنوانه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وقال ان هنالك تضخماً كبيراً بالوزارة, واتهم ادخال الكثير من منسوبي الوزارة للعمل الدبلوماسي عبر الترضيات وصلة القرابة, مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة الى تعرض الدبلوماسية لهزات واشانة سمعة السودان على حد قوله. مستشهداً على ذلك ببيع مقار السفارات التي كان يمتلكها السودان, بجانب تـخر مرتبات العاملين بالمحطات الخارجية نتيجة السياسة العوجاء التي كانت تدار بها الوزارة على حد وصفه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)