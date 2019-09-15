اجتماع مفصلي لتعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الأسبوع

يلتئم اجتماع مفصلي بين مجلسي السيادة والوزراء حول قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال الأسبوع الحالي.

وقال عضو لجنة العمل الميداني بالتغيير شريف محمد عثمان لمصادر أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعاً بالقصر الرئاسي أمس مع عضو مجلس السيادة صديق تاور حول تسيير “قوى الحرية والتغييير” للمواكب ومدى جدواها؟ فضلاً عن قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ومن جهته أكد القيادي بالحرية والتغيير إبراهيم الشيخ استمرار المواكب متى ما تقاصر مجلس الوزراء والمجلس السيادي والأجهزة الرسمية في الاستجابة لمطالب الشارع والحرص حتى لا تخطف الثورة أو تجهض وتخرج من حين لآخر.

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وفي غضون ذلك أشار شريف إلى أن اللقاء لم يخرج بتوصيات حول القضيتين لجهة أنه ركز على التفكير في جدوى المواكب وقضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام، فيما أبلغ تاور لجنة العمل الميداني بالحرية والتغييير بأن مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعاً لحسم قضية تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

في السياق قطع شريف بحسب صحيفة الإنتباهة، بأن موكب محاسبة رموز النظام البائد المتوجه للسلطة القضائية الخميس المقبل قائم في موعده ولا اتجاه لإلغائه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)