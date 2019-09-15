وزيرة: سنحقق الرفاهية لكل السودانيين

أكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ, عن التزام وزارتها بتحقيق الرفاه والعيش الكريم لكل السودانيين, من خلال آليات عديدة يكون من ضمنها تمتع العاملين باجور عادلة.

وقالت الوزيرة في ورشة مبادرة استعادة نقابة المهندسين السودانيين بقاعة الصداقة أمس, ان للعاملين الحق الكامل في تشكيل اجسامهم النقابية والمطلبية التي تحقق أهدافهم وتحفظ حقوقهم وزادت: نعول على النقابات بان تكون حارساً اميناً لتحقيق اهداف الثورة.

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في وقت كشفت مبادرة استعادة نقابة المهندسين, عن رفضها ايلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع, وبحسب صحيفة آخر لحظة, قال المهندس فيصل بشير عن المبادرة ان المبادرة ترفض ابتداء ايلولة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع, وانها رفعت مذكرة بهذا الشأن لمجلسي السيادة والوزراء.

وأضاف سنقاوم بكل الوسائل المشروعة ايللوة قطاع الاتصالات لوزارة الدفاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)