تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

إستهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% خاسرا 45.01 نقطة ليصل إلى مستوى 5700.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.81% خاسراً 50.69 نقطة ليصل إلى مستوى 6200.35 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.71% خاسراً 33.69 نقطة ليصل إلى مستوى 4728.30 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 63.4 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 3073 صفقة ، وهبط نحو 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.71%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.28%.
وجاء سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.80%، تلاه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 9.98%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.03%، فيما تصدر سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.10% ثم شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 7.12%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 6.60%.
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