عبد الواحد: (البلد دي حقتنا نتفصل نخليها نمشي وين)

أوصد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور, الباب امام اي اتجاه للمطالبة بتقرير المصير, وقال: “البلد دي حقتنا بنوها جدودنا نتفصل نمشي وين نخليها”, وأضاف عبد الواحد في مداخلة له في ندوة نظمتها رابطة اعلاميي وصحافيي دارفور بعنوان “السلام” بقاعة الصداقة امس, ان عقلية الحرية والتغيير نفس عقلية البشير, مؤكداً ان حمدوك لن يحل ازمة السودان, بيد ان الازمة سياسية ولا بد ان تحل سياسياً.

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واضاف ان حمدوك ليس لديه سلطة انما السلطة في يد العسكر, وأوضح نور بحسب صحيفة آخر لحظة ان الحل ليس في دارفور بل في الخرطوم. وشدد على ضرورة ان يكون جيش السودان جيش لكل السودانيين, وليس عقيدتهم حماية النظام.

الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)