عينات من التعدي

هنالك مقولة عن (الكيزان) تنسب للأستاذ الشهيد الراحل محمود محمد طه تقول (أنهم يفوقون سوء الظن العريض) والعبدلله يعتقد جازماً بأنها مقولة تلخص الكثير عنهم فكلما وقع في يدك شيء من (السوء) يخصهم إستبان لك شيئاً آخر(يقول للأول شنو) ، فما أن فتحنا موضوع التعدي على الميادين والساحات العامة حتى إنهالت على بريد العبدلله الأليكتروني عشرات الشكاوى التي شملت كل مدن السودان توضح أن هؤلاء البشر (ناس دنيا ساااي) وذوي نزعات لا تجارى في إكتساب المال (الحرام) بشتى الطرق والحيل

وعشان ما نتكلم (ساكت) فهذه مجرد عينات … وقريباً (القائمة الكاملة) بإذن الله :

• ميدان الشعبية جنوب مربع 9/8 جنوب المستشفى الدولي بحري الشعبية، تم توزيعه للمحاسيب والمتنفذين .

• الميدان المخصص بالقطعة 489 الخرطوم، الشجرة، مربع ٧ المعروف بالعامرية تم تحويله لصالة أفراح !

• مربع 59 اركويت تم توزيع ملعب كرة القدم كقطع سكنية وشيدت فيه العمارات السوامق

• ميدان ومصلى العيد مربع 9 الحاج يوسف شارع واحد ، هذا الميدان كان مصلى الاعياد للحي تم التغول عليه واقيمت فيه أساسات ومباني الا ان الحي تصدى لهم والان لا زالت هذه المباني موجودة .

• الدروشاب شمال مربع ١٠شمال المنطقه دي بس فيها اكتر من ٣ساحات اتسرقت واتبنت واتباعت بواسطة أشخاص تابعين للجان الشعبية بالتواطؤ مع مسؤولين من وزاره التخطيط العمراني هذا بالإضافة إلى (15) قطعة أرض تخص المغتربين تم التغول عليها.

• ميدان مربع 13 الحاج يوسف شارع واحد تم الاعتداء عليه من قبل إحدى المنظمات الكيزانية.

• ساحة الشيخ موسى ببحري بين حلة خوجلي والصبابي تم الإعتداءعليها

• مربع 84 الجريف غرب ارض مساحتها 5237 متر خصصت مسجد ومجمع واستخرجت لها شهادة البحث وتصريح البناء ولكن تم أصدر قرار يقضي بإلغاء المسجد وتخصيص المساحة لشخصية نافذة لعمل كلية جامعية .

• ميدان بين مربع 15 و13 (الردمية – الحاج يوسف) تم التعدي عليه وبناء منشآت قيد البناء حتى الآن.

• الميدان المجاورلمصحة كوبر قام بإحتلاله (عبدالله البشير) والظاهر كان بيفكر يعملو شنو؟

• ميدان في حي الجامعة – الفيحاء مربع 5 أمام (جنوب) المنزل رقم 60 والقطعة رقم 59 تم التعدي عليه وبناء مركز لذوي الإحتياجات الخاصة والإستشارات النفسية.

• مربع ٧ (كافوري) تم توزيعه بالكامل كقطع سكنية للجماعة والمحاسيب.

• ميدان 14 الحاج يوسف الامتداد شارع واحد تم بيعه لمستثمرين أقاموا عليه مدارس خاصة .

• مدينة النيل بأمدرمان استولوا على ميدان كان مخصص لهيئة الاتصالات السابقة (البريد والبرق) ومن ثم لسوداتل التي قامت بتوزيعها وبيعها ل قطع سكنية وازاحة برج الاتصالات.

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• ميدان خدمات الحارة 18 أمبدة عملو منو (60 قطعة) تم بيعها وجاري التشييد عليها رغم إحتجاجات الأهالي.

• شمال سوق جبل أولياء (ميدان المدارس الابتدائية) تم تشييد مجمع تجاري بمساحة شاسعة لأحد أعوان النظام.

• ميدان سوق الشعبية شمال المنطقة المجاورة لمسجد الختمية والسوق تم التغول عليه تماما.

• الحاج يوسف وفيها مربعين هما مربع سبعة واربعة تركت كاسواق وميادين للكورة وخدمات عامة تم التغول عليهم بإنشاء (مركز صحي اسمو مركز كمبوني) ومربع سبعة فيهو مستشفى البان جديد الضماهو مامون حميدة لجامعتو !.

• الخرطوم السلمة مربع 2 (ميدان الاشانتي) تم التغول عليه بإنشاء . معمول (مركز الزيتونة الخيري) و هو الذي يعمل بنفس اسعار المستشفيات في السوق.

• بري (ميدان كوريا) خلف المدارس تم نزعه وبيعه لإحدى الشركات التابعة لشخصية معروفة (طبيب أمراض نساء) !

• الخرطوم – الرياض، الميدان الموجود في شارع بدر المتفرع من شارع عبدالله الطيب تم تسويره تمهيداً لبيعه (لو ما إتباع لى هسه).

• الخرطوم – الرياض الميدان الموجود في شارع السلام المتفرع شارع عبدالله الطيب تم تسويره تمهيداً لبيعه (لو ما إتباع لى هسه).

• مدينة الدلنج : تم التغول على ملعب نادى الشروق الرياضي بحي المك وأيضا ساحة خدمات داخل حي المك غرب مدرسة نسيبة الثانوية للبنات.

• مدينة ربك مربع 14 ميدان مدرسة بلال بن رباح وتم بيعه لصالح الهلال الاحمر

• مدينة ربك ، ميدان شرق امانة الحكومة وتم التغول عليه لصالح مقر المؤتمر الوطني.

• الخرطوم : الميدان الواقع شرق عمارة التنمية بالعمارات بين شارع 19 وشارع 21 تم بيعه والتصرف فيه .

• الخرطوم الشجرة مربع (7) القطعة رقم 496 على الخارطة هي (حديقة عامة) لكنها بيعت إلى عدد من القطع السكنية.

• أمدرمان : بيت المال ـ ميدان ساحة الرعد ، تم تشييد مباني خرسانية لجهة غير معلومة وهو مخصص كميدان (من زمن الإنجليز) !

• أمدرمان ، الثورة الحارة (21) ميدان الحارة الكبير غرب المسجد ، تم التغول عليه وتوزيعه للنافذين وللمقتدرين من اصحاب المال (المحير في الأمر ان قاضياً يمتلك عمارتين كبااار في نفس الموقع) !

كسرة :

قال (ألمبي) وقد فشل في إيجاد أراضي يبيعها بعد أن أصبح والياً للخرطوم المغلوبة على أمرها : (لقينا كل الحتت باعوها) !! … يعني كان لقى كان باع … فتأمل !!

كسرة ثابتة :

-أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنو (و)؟؟

– أخبار ملف هيثرو شنووووو؟ فليستعد اللصوص