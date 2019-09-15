التعايشي: (196) مؤسسة بالبلاد تابعة للرئيس السابق

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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كشف عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، عن وجود (196) مؤسسة بالبلاد تابعة للرئيس السابق عمر البشير.
وقال خلال مخاطبته ندوة نظمها صحافيو دارفور بقاعة الصداقة أمس، إنهم جاءوا للقصر الجمهوري، واكتشفوا وجود (196) مؤسسة تابعة للبشير، وإن هنالك مركزاً للدراسات فقط يضم نحو (170) موظفاً و(70) عربة للخدمات.
وأكد التعايشي بحسب صحيفة الصيحة، أنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية إلا بمعالجة مشكلة الحرب والسلام، وأوضح أن إعلان جوبا أوصل الشركاء الموقعين من الحكومة والحركات المسلحة للقناعة بإمكانية تحقيق السلام، وقال “لم نتفق على مسارات التفاوض الآن، بل تركنا الترتيبات للجان”. وقطع بأن السلام سيكتمل في الفترة من 14 أكتوبر إلى 14 ديسمبر.
وكشف عن السماح لكافة المنظمات الأجنبية والإنسانية التي تم طردها سابقاً والتي ترغب في تقديم الدعم اللوجستي لمناطق النزاعات، بالعودة شريطة التزام الإجراءات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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