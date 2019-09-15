الأمة يحذر من محاولات لجر البلاد لفوضى وانفلاب أمني…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي رفضه بوادر المحاصصات التي بدأت الحكومة انتهاجها داعياً للعمل من أجل الاستقرار وتأمين مسيرة الفترة الانتقالية محذراً من محاولات البعض فرض الوصاية عليها لجر البلاد لفوضى الانفلات الأمني،

وقال بيان صحفي ممهور بتوقيع نائب رئيس حزب الأمة القومي “صديق محمد إسماعيل” أمس أن حزب الأمة القومي يتابع بناء مؤسسات الحكم الانتقالي مباركاً كل ما جاء فيها متسقاً مع ما تم الاتفاق عليه ومقاوما كل محاولات الانحراف عن المسار المتفق عليه والمرتكز على تجنب المحاصصة الحزبية بصفة خاصة، مشيراً إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة بوادر الاستمرار في ذات النهج المحاصصي والذي قال إنه “سيكون جارفاً لكل الذي تم بناؤه إذ نحى في اتجاه الهيمنة والإقصاء).

وأكد إسماعيل موقف حزب الأمة الثابت والتزامه التام لمناصرة ومؤازرة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء وتحقيق أعلى قدر من الانسجام والتعاون لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية وقيادة البلاد نحو التحول الدمقراطي.