وزير الاعلام: حمدوك يعرب عن عدم راحته من كثرة الاجهزة والهيئات الموكلة له..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعرب رئيس الوزراء د. “عبد الله حمدوك” عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التي آلت إليه من صلاحيات رئيس الجمهورية للإشراف عليها بحسب اختصاصات رئيس الوزراء نتيجة التحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني فيما كشف وزير الإعلام “فيصل محمد صالح” عن هيكلة واسعة تنتظر تلك الهيئات والمؤسسات لتخفيف الأعباء عن رئيس الوزراء.

وقال “فيصل” في مداخلة له بأحد مجموعات التواصل الاجتماعي رداً على تباطؤ الحكومة في تنفيذ مطلوبات الثورة أن توقيع الوثيقة الدستورية والتزامها بسريان قوانين دستور 2005 تجعل تلك القوانين سارية حتى يتم تعديلها أو إلغائها، مشيراً إلى أن كثيراً من تلك القوانين مجاف لروح الثورة وقيمها وأهدافها، ويحتاج لعمل سريع لتعديلها من بينها سياسات وقوانين الإعلام.

وقال “فيصل” (القوانين القديمة، ومن بينها قانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تجعل تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو الذي يملك صلاحيات تعيين وإعفاء قيادات الأجهزة وينطبق هذه الأمر على كثير من الأجهزة والهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات ومدراء الجامعات، وآلت هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء بتحول النظام من رئاسي لبرلماني وقد عبر رئيس الوزراء عن ضيقه بكثرة الأجهزة والهيئات التابعة له، وتم إعادة هيكلة هذه الهيئات والمؤسسات للتخفيف من مسؤوليات رئيس الوزراء وحتى يتم هذا الأمر لا سبيل أمام الحكومة سوى الالتزام بالدستور والقانون).

ونفى “فيصل” أن يكون معنى ذلك أن الحكومة ووزراءها بلا صلاحيات ولا يستطيعون فعل شيء وتغيير القيادات وتثوير المؤسسات والهيئات، وقال “لكن طريقة التغيير والتجديد لها طريق واحد، تقديم توصية لرئيس الوزراء مع مذكرة تشرح الأمر وقطعا سيستجيب رئيس الوزراء للوزير المعني، ومن الممكن خلال أسبوعين فقط أن نرى تغييرا في كل الأجهزة والمؤسسات والوزارات).