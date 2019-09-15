حبس الفنان أحمد عبد الله محمود عامين لاتهامه بـ“خيانة الأمانة“

أيدت محكمة جُنح 6 أكتوبر في مصر حبس الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود، عامين مع الشغل لصالح زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، وذلك في إطار النزاعات القضائية الدائرة بينهما.

وأوضح المحامي المصري عاصم قنديل وكيل الفنانة سارة نخلة في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن الحكم الحالي صدر حضوريًا بتهمة خيانة الأمانة لصالح موكلته.

وأضاف عاصم قنديل، أن المحكمة استمعت إلى من أحضرهم الفنان المصري وهم محمد هاني أحمد أبو العنين ويعمل مساعد مخرج، ومحمود حسين كامل ويعمل موزع موسيقي واتضح للمحكمة أنهما لم يشاهدا الفنان المصري يسلم مبلغ ”إيصال أمانة“ وقيمته 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

وأشار المحامي إلى أن الفنان أحمد عبد الله كان قد دفع بالتزوير في توقيعه على إيصال الأمانة، موضحًا أن تقرير مصلحة الطب الشرعي كشفت عن صحة توقيعه على الإيصال.

وكانت الفنانة السورية قد اتهمت زوجها أحمد عبد الله محمود، بخيانة الأمانة ”إيصال أمانة“.

يذكر أن والدة الفنان المصري اتهمت سارة نخلة، سابقًا بالاعتداء عليها أثناء ذهابها لإحضار بعض الأوراق الخاصة بنجلها من منزله، إلا أن القضاء المصري أصدر حكمًا ببراءة سارة من تهمة الضرب والاعتداء في القضية، لتقوم الوالدة بالاستئناف على الحكم الذي تحدد له جلسة 27 فبراير المقبل.

وحصلت سارة على لقب ملكة جمال سوريا عام 2015، ثم دخلت عالم الفن وتقديم البرامج، في حين اشتهر نجل الفنان الراحل عبدالله محمود، بالعديد من الأدوار في الدراما، أبرزها مسلسلات ”الأسطورة“ و“طايع“ و“فوق السحاب“.

