قادة غرب أفريقيا يتعهدون بمليار دولار لمكافحة الإرهاب

وعززت جماعات لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش موطئ قدمها عبر منطقة الساحل القاحلة هذا العام، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي خارج السيطرة وأثار أعمال العنف العرقية لا سيما في مالي وبوركينا فاسو.
واجتمع أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وعددهم 15 مع رئيسي موريتانيا وتشاد في قمة استثنائية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو لبحث التصدي لانعدام الأمن المتزايد.
وقال جان كلود كاسي برو رئيس مفوضية إيكواس إن المفوضية قررت ”المساهمة المالية والعاجلة في الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب“ من خلال التعهد بتقديم مليار دولار.
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