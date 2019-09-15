سودانيون يعلنون مملكة كوش بين حدود السودان ومصر ويتجهون لأرضها إستباقا لدولة الجبل الأصفر

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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أعلن مجموعة من السودانيين إعلان دولة جديدة في منطقة بئر طويل الحدودية بين السودان ومصر والتي سبق وأن أعلن أشخاص من أوروبا وأمريكا إعلان دولة لهم في ذات المنطقة أخرها مملكة الجبل الأصفر.
وقال المهندس الشهير في مجال التدريب والتنمية البشرية، عمر محمد نور يوم السبت بحسب ما نقل عنه محرر كوش (نفيدكم بأنه تم اختيار السيد طلحة نور الجليل كرئيس وزراء الحكومة الانتقالية لدولتنا مملكة كوش وسننشر في غضون أيام البيان التأسيسي).
وأضاف عمر (ترقبوا البيان التأسيسي من السيد رئيس مجلس الوزراء لمملكة كوش في غضون أيام الاستاذ طلحة نورالجليل مع علم وشعار الدولة).
وسخر عمر من نادرة نصيف رئيسة وزراء الجبل الأصفر وكتب (في اليوم الأول بس مواطني دولتنا أصبحوا ٣٠٠ تقول لي ناس نادرة ناصيف الماعندهم غير المصور وبتاع الفيديوهات وادمن الصفحة،نحن شغالين نعد لي رحلتنا لي منطقة المملكة الجديدة ).
وأضاف عمر (هذه الأرض “بير طويل” إما انها تتبع لمصر واما أنها تتبع للسودان ولن نسمح بقيام أي دولة أخرى في المنطقة، ولا يوجد شيء اسمه مملكة الجبل الأصفر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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