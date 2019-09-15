مشاهدات خيالية للإعلان التشويقي لفيلم الإثارة "الجوكر"

حقق الإعلان التشويقي لفيلم الأكشن والإثارة "الجوكر" مشاهدات مليونية في وقت قياسي بعد طرح Trailer الفيلم في موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وبلغت مشاهدات الإعلان التشويقي حتى الآن أكثر من 36,123,053 مشاهدة منذ طرحه في 28 أغسطس الماضي. وقرر القائمون على الفيلم عرضه ضمن فعاليات مهرجان نيويورك يوم 2 أكتوبر المقبل. وحصد "الجوكر" جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي الذي أُعلنت جوائزه مساء السبت الماضي.



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