الشرطة تسحل متظاهرين باليونان

خرج مئات المتظاهرين في مسيرات ضخمة باليونان، اعتراضا على سياسة الحكومة بشأن اللاجئين وترحيلهم خارج البلاد.واحتشد نحو 5000 شخص في مسيرات ضخمة في منطقة إكساركيا بالعاصمة أثينا للاعتراض على الهجمات التي تشنها الشرطة على منازل اللاجئين وترحيلهم بشكل إجباري.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المتظاهرين اشتبكوا مع قوات الشرطة التي حاولوا منعهم من الوصول للمناطق الحيوية.

وأضافت الصحيفة أن قوات الشرطة ضربت المتظاهرين بالهراوات وأطلقت الرصاص عليهم كما سحلت بعضهم، ما دفع المتظاهرين للهرب واللجوء للمباني للاحتماء منها، وأظهرت إحدى الصور قيام شرطي بجر امرأة من شعرها وإلقائها على الأرض، في حين بينت أخرى هروب المتظاهرين من الضباط الذين يلاحقونهم بالهراوات.

