سلطنة عمان ترفض تصريحات نتنياهو حول غور الأردن

أعربت سلطنة عمان، عن رفضها تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان، في بيان لها: "إن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وكان نتنياهو أعلن الثلاثاء الماضي عزمه ضم غور الأردن إلى إسرائيل في حال أعيد انتخابه في الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي: "سنضم غور الأردن وشمالي البحر الميت بعد تشكيل الحكومة الجديدة إذا فزنا بالانتخابات"، مضيفًا: "سنضم كل المستوطنات في الضفة الغربية ومناطق إستراتيجية أخرى في الضفة الغربية".

ويشكل غور الأردن نحو 30% من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويُعد منطقة إستراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأثارت تصريحات نتنياهو عاصفة غضب وإدانات عربية ودولية؛ حيث أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

