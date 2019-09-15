مقتل شخص وإصابة 4 فى إطلاق نار بمقاطعة أونتاريو بكندا

قتل شخص وأصيب أربعة أشخاص فى إطلاق النار فى مدينة ميسيسوجا بمقاطعة أونتاريو بكندا. ووفقا لشبكة "سى بى سى نيوز" أكد المسعفون إن من بين المصابين امرأة، وشابين فى عمر الثامنة عشرة ورجل، وأكدت المتحدثة باسم الشرطة إيرينا ياشنيك إن هناك العديد من المشتبه بهم ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الأن.



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