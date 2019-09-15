ويظهر مقطع فيديو، نشره الموقع الهندي "إندي توداي"، مجموعة من الأسود، واللبوءات، وهم يمسكون بإحدى الأبقار، التي طرحوها أرضا، وكانوا على وشك البدء في افتراسها، قبل أن يبادر أحدهم بالانقضاض على الآخر، لتشتعل المعركة بينهم جميعا.
بدأت المعركة بين الأسود، لكن أحدهم حاول الإبقاء على الفريسة، لكن اشتداد المواجهة، جعلها يتركها ليدخل في تلك المواجهة، التي سمحت للبقرة أن تنهض، وتلوذ بالفرار.
وقال الموقع إن الفيديو، الذي انتشر بصورة كبيرة على "تويتر" يرصد تلك اللحظات، التي جرت في الحديقة الوطنية في جنوب أفريقيا، مشيرا إلى أن يعلمنا درسا مهما، وهو أن الاختلاف يمكن أن يضيع فرصا كبيرة.
وكانت تلك الأسود على وشك تناول وجبتهم من تلك الفريسة، لكن اختلافهم مكنها من الهرب دون أن يلاحظ أي منهم ذلك، وأضاع عليهم الفرصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معركة حامية... بقرة تخدع 5 أسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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