وبحسب موقع ديلي ميل، فعندما تدخل في إعدادات فيس بوك الخاصة داخل التطبيق والتي سمحت للمستخدمين بتعيين إعدادات مشاركة الموقع الخاصة بهم، بما في ذلك ميزة للمشاركة فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام وذلك يتعارض مع سياسات نظاما التشغيل الجديدين بميزاتهم الجديدة، لذلك قال فيس بوك أنه سيختار دائماً " الخيار الأكثر تقييداً" .
وعلى سبيل المثال إذا تم إعداد موقع جهازك على طوال الوقت، ولكن إعداد موقع خلفية فيس بوك الخاص بك مطفأ، فلن يجمعوا معلومات موقعك الدقيقة عندما لا تستخدم تطبيق فيس بوك، ومع ذلك حثت الشركة المستخدمين على الحفاظ على مشاركة المواقع الخاصة بهم قائلةً " إن الموقع يعمل بشكل أفضل عندما يكون لدى فيس بوك إمكانية للوصول إلى بيانات الشخص"
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يؤكد احترامه لإعداد الموقع الجغرافى على iOS 13 و أندرويد 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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