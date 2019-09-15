فيس بوك يؤكد احترامه لإعداد الموقع الجغرافى على iOS 13 و أندرويد 10

كشفت شركة فيس بوك في إحدى منشوراتها، أن التحديثات الجديدة لأنظمة تشغيل Android 10 و iOS 13، وهما أحدث نظامان تشغيل للهواتف الذكية، ستؤثرعلى بعض أعمال الشركة، فيما يتعلق بالبيانات التى تجمعها من المستخدمين والخاصة بموقعهم الجغرافى، إلا أن الشركة أكدت احترامها لهذه التعديلات وأشارات إلى أنها ستستمر في مطالبة المستخدمين بمنحها معلوماتهم للحصول علي خدمة أفضل.

وبحسب موقع ديلي ميل، فعندما تدخل في إعدادات فيس بوك الخاصة داخل التطبيق والتي سمحت للمستخدمين بتعيين إعدادات مشاركة الموقع الخاصة بهم، بما في ذلك ميزة للمشاركة فقط عندما يكون التطبيق قيد الاستخدام وذلك يتعارض مع سياسات نظاما التشغيل الجديدين بميزاتهم الجديدة، لذلك قال فيس بوك أنه سيختار دائماً " الخيار الأكثر تقييداً" .

وعلى سبيل المثال إذا تم إعداد موقع جهازك على طوال الوقت، ولكن إعداد موقع خلفية فيس بوك الخاص بك مطفأ، فلن يجمعوا معلومات موقعك الدقيقة عندما لا تستخدم تطبيق فيس بوك، ومع ذلك حثت الشركة المستخدمين على الحفاظ على مشاركة المواقع الخاصة بهم قائلةً " إن الموقع يعمل بشكل أفضل عندما يكون لدى فيس بوك إمكانية للوصول إلى بيانات الشخص"

