ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

تقاسم الثنائي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي وتامى إبراهام مهاجم تشيلسي ، صدارة هدافى الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، بعد ختام مباريات السبت من الجولة الخامسة للمسابقة. وسجل أجويرو هدفا فى خسارة مانشستر سيتي أمام نورويتش سيتي، بنتيجة 3 – 2، بينما أحرز ابراهام 3 أهداف "هاتريك"، فى فوز تشيلسي على ولفرهامبتون بنتيجة 5 – 2. وحل تيمو بوكى هداف نورويتش سيتي فى المركز الثالث برصيد 6 أهداف، بعدم سجل هدفاف فى شباك السيتي، ثم رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي برصيد 5 أهداف. وتساوى 3 لاعبين برصيد 4 أهداف، وهم النجم المصرى محمد صلاح وزميله السنغالى ساديو مانى بجانب أشلى بارنز هداف بيرنلى.

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